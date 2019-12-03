ترامب: تصريحات ماكرون بشأن الناتو "مهينة وسيئة"

اعتبر الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ان تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون بشأن حلف ​الناتو​ ووصفه بالميت إكلينيكيًا "مهينة وسيئة"، ولفت في مؤتمر صحفي مع امين عام حلف شمال الاطلسي في لندن، الى ان "أوروبا تعد المستفيد الأكبر من وجود حلف الناتو". واعلن ترامب أنه سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال قمة الحلف الأطلسي.

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