فيدرر أول "إنسان حي" على عملة سويسرية

وأضافت أن هذه المرة الأولى التي تضع فيها صورة شخص حي على عملة تذكارية.
وستوضع صورة فيدرر على عملة معدنية بقيمة 50 فرنك أيضا العام المقبل.
وتقول الحكومة إن أسطورة بطولات التنس الكبرى غراند سلام، الفائز بها 20 مرة، هو "أنجح رياضي فردي سويسري، وهو سفير مثالي للبلاد".
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وسيظهر فيدرر على العملة المعدنية وهو يلعب ضربة خلفية بيد واحدة.
وتقول الحكومة إنها قد تصدر 95 ألف قطعة، بتكلفة 30 مليون فرنك سويسري، وستكون متاحة في يناير المقبل.
وسيكون لعملة الخمسين فرنك تصميم مختلف، وفقا لما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس".
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