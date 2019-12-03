شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق يستقبل السفير الكندى بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودار الحديث خلال اللقاء حول أهمية آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة بجنيف، باعتبارها آلية لمساعدة الحكومات فى تعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

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