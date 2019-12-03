شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب وزير الإسكان بحل أزمة "عكارة مياه الشرب" فى القاهرة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل موجهاً للدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عملاً بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن ظهور عكارة فى مياه الشرب في بعض الأماكن بمدينة القاهرة الجديدة وكذلك ظهور رائحة كريهة ناتجة من تفاعل زياده نسب الكلور مع الطحالب.

وقالت النائبة شيرين فراج إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة قام بزياده نسب الكلور للقضاء على الطحالب حيث إن تأثير الكلور على طحالب مياه النيل، خاصة الطحالب الخضراء مثل «سينيديسمس»، وحمض «الهيوميك»، وتؤدى الى تكوين مشتقات تسمى «الهالوميثان الثلاثية» و التى تتسبب فى الاصابه بالامراض السرطانية وهى إحدى المشاكل التى تؤثر على نوعية وجودة مياه الشرب، وصول العديد من الملوثات إلى المسطحات المائية، ما يدفع القائمين على معالجة المياه لاستخدام المطهرات.

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وأضافت " فراج " أن الكلور من المواد المطهرة ذات الكفاءة العالية فى التخلص من الكائنات التى تؤثر سلباً على جودة المياه، لكن ما يقلق أن المواد الناتجة من تفاعل الكلور مع الطحالب والمركبات العضوية مثل «حمض الهيوميك»، من الممكن أن يتسبب فى مشاكل صحية خطيرة، منها الإصابة بالأمراض السرطانية.

وأوضحت الدكتورة شيرين فراج، أن زيادة مدة المكث والتفاعل بين الكلور والمواد العضوية الطبيعية، مثل الطحالب وحمض الهيوميك، تؤدى إلى زيادة تكوين مركبات الهالوميثان الثلاثية المكلورة، مع تكوين الغالبية العظمى من هذه المركبات بعد خمس عشرة دقيقة من التفاعل. وحيث ان المسئولين لا يقومون باللتحكم فى أعداد الطحالب الداخلة لمحطات مياه الشرب و لكن يتم زياده نسب الكلور ، وبالتالى تسبب الأمراض الناتجة عن تفاعل هذه المركبات.