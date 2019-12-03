النائبة شيرين فراج: وزارة التموين أنهت إشكالية المقررات التموينية بالقاهرة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، استجابة وزارة التموين لمطلبها الخاص بحل إشكالية تراكمت 10 سنوات وهي عدم تمكين المواطنين بمدن القاهرة الجديدة ، وبدر ، والشروق ، من صرف مقرراتهم التموينية من محافظه القاهره، حيث إن المنظومة الإلكترونية لوزارة التموين جعلتهم تابعين لحلوان، وبالتالي فهم لا يستطيعون صرف مقرراتهم التموينية من محافظة القاهرة لأنهم ما زالوا تابعين لمحافظة حلوان التى تم الغائها ويعانون أشد المعاناة عند صرف مقرراتهم التموينية لأنهم غير خاضعين للمنظومة الالكترونية . وقالت فراج في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن وزير التموين لمس معاناة المواطنين وأصدر قرار بنقل تبعية الصرف لهذه المدن ليكون من محافظة القاهرة اعتباراً من أول شهر ديسمبر ومن خلال المنظومة الالكترونية ، وانهاء ما يعانيه قاطنى تلك المدن من عدم الصرف للبطاقات التابعة لمحافظه القاهرة . Advertisements وفى هذا السياق وجهت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب الشكر للدكتور على مصيلحى وزير التموين ، واللواء عمرو مدكور لاستجابتهما السريعة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومتابعتهم لهذه المشكلة حتى تم الصرف من خلال المنظومة الالكترونية لأهالى تلك المدن بكل سهولة ويسر .

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