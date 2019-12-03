بسبب عدم انضباطه.. الاتحاد السعودي يتجه إلى تسريح داكوستا في الميركاتو الشتوي

يسير نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، إلى الإبقاء على محترفه المغربي كريم الأحمدي في صفوف الفريق إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري.

في المقابل بات الشكوك تحوم حول إمكانية استمرار المدافع المغربي مروان داكوستا مع الفريق نفسه، حيث أكدت تقارير إعلامية سعودية، إمكانية مغادرته الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت التقارير ذاتها، التي أكدت بقاء الأحمدي، أن الهولندي تين كات مدرب الاتحاد، بمعية إدارة الفريق سيعملان خلال الشهر الجاري على تقييم مردود داكوستا فنيا وانضباطيا، للحسم في إمكانية استمراره مع النادي من عدمها.

وساهمت الخلافات الأخيرة للمدافع المغربي مع مكونات الفريق الأصفر، في تضاؤل نسبة بقاء داكوستا مع النادي إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وتسبب تصرف داكوستا في مستودع ملابس فريقه، بعد نهاية المباراة التي جمعت زملائه بالاتفاق، في استياء تين كات، مما دفع بإدارة النادي إلى خصم نسبة 15 في المائة من راتبه الشهري المقبل، ناهيك عن إجباره على خوض التداريب بشكل إنفرادي.