موقف محرج لمنتج فرنسي على البساط الأحمر لمهرجان مراكش – فيديو

تعرض المنتج الفرنسي “جون لوك أورمير”، لموقف محرج أثناء مروره على البساط الأحمر في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، ليلة أمس الاثنين.

السينمائي الفرنسي بعد اقترابه من دخول قصر المؤتمرات، تعثر، فسقط، قبل أن يتوجه نحو المنظمين من أجل مساعدته.

ويعتبر “جون لوك أورمير”، من بين أوفياء مهرجان مراكش، وقد تكلف بتنشيط لقاء الممثلة هند صبري في فترة “محادثة مع..” ضمن أنشطة المهرجان في دورته الـ18.