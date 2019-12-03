آيت الطالب يعد بتحفيز أطباء المستشفيات العمومية للحد من الغيابات المتكررة

من أجل الحد من الغياب المتكرر للأطباء الذين يشتغلون في المستشفيات العمومية، وتفضيلهم القطاع الخاص؛ قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، مساء الاثنين، إن الوزارة ستعمل على خلق تحفيزات لفائدة الموارد البشرية العاملة في القطاع العمومي.

وأوضح آيت الطالب، الذي كان يتحدث في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الموارد البشرية هي صلب الاهتمام في المنظومة الصحية.

وابرز أن الوزارة ستعيد النظر بشكل جذري في المنظومة، بهدف الانكباب على تحفيزات الموارد البشرية بصفة عامة.

وأوضح المسؤول الحكومي، أنه يجب أن يكون هناك قانون إطار يخص مهنيي قطاع الصحة، من أجل إضفاء نوع من الخصوصية عليهم وعلى القطاع الذي يشتغلون فيه، مشيرا إلى أن الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحة، يدخلون في القطاع الوظيفة العمومية.