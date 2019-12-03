شيشاوة.. الأمطار تتسب في انقلاب سيارة وإصابة 5 أشخاص أحدهم حالته خطيرة!

تسببت التساقطات المطرية الخفيفة، عصر أمس الاثنين، في حادثة سير مروعة على مستوى الطريق الجهوية 212 ضواحي شيشاوة، بعد انقلاب سيارة خفيفة.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث أسفر عن إصابة أحد الركاب الخمسة بجروح جد خطيرة، نقل على إثرها إلى مستعجلات مراكش، فيما أصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ما استلزم نقلهم إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد السادس في مدينة شيشاوة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحادثة وقعت نتيجة إنزلاق مفاجئ للسيارة، بسبب الأمطار، التي تعرفها المنطقة، ما أفقد السائق سيطرته على عربته، وأدى إلى وانقلابها.

وفور علمها بالخبر، حلت عناصر الدرك الملكي، التابعة لسرية مجاط إلى عين المكان.