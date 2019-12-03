أمزازي: سنقضى على الاكتظاظ في المؤسسات العمومية في سنة 2023

اعترف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعدم تمكن وزارته من القضاء على الاكتظاظ، الذي تعاني منه بعض الأقسام في المؤسسات التعليمية العمومية.

وأوضح الوزير، أمس الاثنين، أنه كان من المرتقب القضاء على الاكتظاظ الذي يعرفه القطاع العمومي في سنة 2020، إلا أن الوزارة لم تتمكن من ذلك.

وشدد الوزير، في جواب له خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الوزارة تطمح إلى القضاء على الاكتظاظ في سنة 2023.

وأفاد بأنه تم التقليص من حدة الاكتظاظ عبر توظيف 85 ألف أستاذ إطار اكاديمي، مابين 2016 إلى 2019، وإحداث أكثر من 100 مؤسسة تعيلمية أيضا.

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وبالنسبة للمعايير الجودة في قطاع التعليم العمومي، أوضح أمزازي، أنه في المرحلة الإبتدائية، تم تقليص الاكتظاظ في الأقسام الأولى، ليصل عدد التلاميذ في هذه الأقسام 30 تلميذا، وفي الأقسام الابتدائية الاخرى، وصل عدد التلاميذ إلى 34 تلميذا.

وأما في مرحلة السلك الإعدادي والثانوي، يضيف أمزازي، بلغ عدد التلاميذ 36 تلميذا في القسم.

كما أشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن 1 في المئة فقط من الأقسام التي تضم تلاميذ يبلغ عددهم 50 تلميذا.