طقس الثلاثاء.. نزول أمطار مع زخات رعدية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تنزل أمطار وزخات رعدية قوية محليا بالواجهة المتوسطية. كما ستكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية محلية بكل من شمال ووسط البلاد، والريف، والأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية، والمنطقة الشرقية.

وستكون السماء غائمة جزئيا بشمال الأقاليم الجنوبية مع إمكانية سقوط قطرات مطرية متفرقة، فيما سيكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والهضاب العليا، إلى جانب سقوط ثلوج بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 1700 م بالإضافة إلى بعض الثلوج بقمم الريف والأطلس الصغير.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما، وستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بالشمال الغربي، والسواحل الوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و 02 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 02 و 07 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 07 و 12 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، والسواحل الشمالية، والساحل المتوسطي، ومنطقة سوس، وستكون ما بين 12 و17 درجة بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 03 و 08 درجات بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 08 و 13 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 13 و 18 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي للبلاد، وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 18 و 23 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل الجنوبية. وستكون ما بين 23 و28 درجة بأقصى جنوب المملكة

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز ، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المحمدية وطرفاية ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .