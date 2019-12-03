شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الياباني : مستعد للقاء الرئيس الكوري الجنوبي في الصين والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، إنه على استعداد للقاء الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، وجها لوجه، أثناء زيارته إلى الصين لحضور قمة ثلاثية في أواخر ديسمبر.

وسيكون الاجتماع الأول منذ أن قررت كوريا الجنوبية في أواخر نوفمبر الماضي، الحفاظ على اتفاق عسكري للتبادل الاستخباراتي مع اليابان، والذي قالت سول في وقت سابق إنها ستلغيه، في ظل تدهورالعلاقات بين البلدين بسبب التجارة وتاريخ الحرب.

ويشار إلى أن العلاقات بين البلدين توترت بشدة منذ أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي الشركات اليابانية، بتعويض ضحايا العمل القسري خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية، في الفترة من عام 1910 وحتى عام .1945

وقالت كوريا الجنوبية في آأغسطس الماضي، إنها ستنهي اتفاق التبادل الاستخباراتي مع اليابان، على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن البرامج النووية والصاروخية في كوريا الشمالية. وجاء قرار سول بعد فترة وجيزة من قرار طوكيو خفض التصنيف التجاري للدولة المجاورة.