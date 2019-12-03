شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان و11 مصاباً فى انفجار مصنع شرقى بكين والان نبدء بالتفاصيل
لقى شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 11 آخرون فيما لا يزال اثنان في تعداد المفقودين بعد انفجار فى مصنع شمال شرقى العاصمة الصينية (بكين).
وذكرت سلطات العاصمة الصينية - في بيان اليوم - أن الانفجار وقع في مصنع بمنطقة "شوني" بضواحي شمال شرقي بكين حوالي الساعة 3:07 صباحا بالتوقيت المحلي، فيما تمكنت الأجهزة المختصة من السيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار.
وأضافت السلطات أن أسباب وملابسات الحادث غير معروفة، وأن أعمال البحث والإنقاذ ما تزال قائمة.
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