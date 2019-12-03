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قتيلان و11 مصاباً فى انفجار مصنع شرقى بكين

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لقى شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 11 آخرون فيما لا يزال اثنان في تعداد المفقودين بعد انفجار فى مصنع شمال شرقى العاصمة الصينية (بكين).

وذكرت سلطات العاصمة الصينية - في بيان اليوم - أن الانفجار وقع في مصنع بمنطقة "شوني" بضواحي شمال شرقي بكين حوالي الساعة 3:07 صباحا بالتوقيت المحلي، فيما تمكنت الأجهزة المختصة من السيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار.

وأضافت السلطات أن أسباب وملابسات الحادث غير معروفة، وأن أعمال البحث والإنقاذ ما تزال قائمة.

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