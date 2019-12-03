شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تُدين الاستخدام "المروع" للقوة ضد المتظاهرين بالعراق والان نبدء بالتفاصيل
دانت الولايات المتحدة الاستخدام "المروع والشنيع" للقوة ضد المتظاهرين في العراق، مؤكدة أنها تراقب عن كثب التطورات هناك.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في تصريحات للصحفيين مساء أمس: الشعب العراقي يدعو إلى "إصلاح حقيقي وقادة جديرين بالثقة يضعون مصالح العراق الوطنية أولًا ".
وشدد المسؤول الأمريكي على أن هذه المطالب تستحق المعالجة دون اللجوء إلى العنف أو القمع.
وأضاف "بينما يدرس القادة العراقيون الخيارات خلال الأيام المقبلة لمعالجة الأزمة الحالية فإنه يجب أن يكون الاعتبار الأول هو تلبية مطالب الشعب العراقي".
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