مسلحون يقتلون مدنيا في الفلوجة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين فتحوا، اليوم، نار اسلحتهم الخفيفة، تجاه مدني يستقل دراجه هوائية اثناء تجوله في منطقة حي الضباط وسط مدينة الفلوجة، ما اسفر عن مقتله في الحال".واضاف المصدر، ان "التحقيقات الاولية تشير الى ان الحادث ليس ارهابيا وانما جنائيا"، مبينا ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونفذت حملة دهم وتفتيش بحثا عن الفاعلين الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

وأوضح المصدر، ان "الوضع الامني في عموم احياء المدينة آمن ومستقر وما حصل حادث عرضي غير ارهابي"، مشيرا الى ان "القوات الامنية نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".