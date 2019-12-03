جددت قيادة العمليات المشتركة تاكيدها بعدم وجود قوات قتالية اميركية على الاراضي العراقية.
وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) ان "القوات الاميركية الموجودة في العراق، مهمتها تقديم الدعم اللوجستي والخدمات والتدريب، والحاجة لها احيانا لتنفيذ ضربات جوية فقط".
واضاف ان "الحديث عن تجوال القوات الامريكية وتنقلها من سوريا الى العراق عار عن الصحة"، مبينا انه "كان هناك تنسيقا مع القوات الامريكية اثناء الهجوم التركي في شمال سوريا فقط وانتهى في حينها، اما في الوقت الحالي فأي عملية دخول وخروج للقوات الامريكية لا يتم الا بعلم قيادة العمليات المشتركة".
كانت هذه تفاصيل خبر العمليات المشتركة: الحديث عن تنقل قوات امريكية من سوريا الى العراق عار عن الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.