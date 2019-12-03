2019-12-03 | 09:59
237 مشاهدة
رأى حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني مارك أندريه تير شتيغن أن النجم ليونيل ميسي ما زال قادراً على اللعب لعدة سنوات قادمة.
وقال تير شتيغن في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ميسي ما زال أمامه سنوات عديدة في كرة القدم".
وأضاف الألماني: "نحن أيضاً نريد أن يستمر ميسي لسنوات عديدة، سيستمر معنا طالما أن الحماس ما زال ملازماً له".
وواصل: "ميسي كرس حياته بالكلم لكرة القدم، وهو يستحق الكرة الذهبية أكثر من أي شخص آخر".
ونافس تير شتيغن على جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019 ولكن نظيره حارس ليفربول أليسون هو من فاز بها.
وردًا على ذلك، قال تير شتيغن: "ربما سأفوز بها ذات يوم، لكن ما يشغلني حقاً هو التركيز كل يوم من أجل مساعدة الفريق وتقديم أفضل أداء".
كانت هذه تفاصيل خبر تير شتيغن: ميسي يستحق الكرة الذهبية أكثر من أي شخص آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.