تير شتيغن: ميسي يستحق الكرة الذهبية أكثر من أي شخص آخر

وكان البرغوث الأرجنتيني قد أثار التكهنات حول مستقبله عندما صرح بأن موعد اعتزاله بات قريباً، إذ جاء ذلك التصريح بعد فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وقال تير شتيغن في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ميسي ما زال أمامه سنوات عديدة في كرة القدم".



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وأضاف الألماني: "نحن أيضاً نريد أن يستمر ميسي لسنوات عديدة، سيستمر معنا طالما أن الحماس ما زال ملازماً له".

وواصل: "ميسي كرس حياته بالكلم لكرة القدم، وهو يستحق الكرة الذهبية أكثر من أي شخص آخر".

ونافس تير شتيغن على جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019 ولكن نظيره حارس ليفربول أليسون هو من فاز بها.

وردًا على ذلك، قال تير شتيغن: "ربما سأفوز بها ذات يوم، لكن ما يشغلني حقاً هو التركيز كل يوم من أجل مساعدة الفريق وتقديم أفضل أداء".