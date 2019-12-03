امطار وثلوج وانخفاض لدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس لثلاثة ايام مقبلة

توقعت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، تساقط الامطار والثلوج يصاحبهما انخفاض لدرجات الحرارة ابتداء من الخميس المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 ان "الطقس سيكون يوم الخميس في المنطقة الوسطى صحو يتحول تدريجيا الى غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احياناً، ولا تغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وفي الاقسام الشمالية والشرقية غزيرة مع حدوث عواصف رعدية مع تساقط الثلوج في الاقسام الجبلية منها، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات".

واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون ليوم الجمعة في المنطقة الوسطى غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة واحيانا غزيرة مع حدوث عواصف رعدية وتساقط الثلوج في الاقسام الجبلية منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية طقس غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة".

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واشارت الهيئة الى ان "الطقس سيكون ليوم السبت في المنطقة الوسطى طقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة يتحسن تدريجيا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية طقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة، لا تغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية طقس صحو الى غائم جزئي".

وشهدت معظم المناطق في البلاد خلال اليومين الماضيين تساقط امطار متوسطة الى غزيرة وخاصة في منطقة علي الغربي في محافظة ميسان والحي في محافظة واسط.