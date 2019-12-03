انتشر على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، صورة للفنانة اللبنانية إليسا، وابنة شقيقتها، التي تشبهها لدرجة كبيرة جداً. ما جعل النشطاء يشيرون لهذا التشابه في التعليقات قائلين: "كوبي بست". الصورة تم نشرها عبر الحساب الرسمي على انستغرام لابنة شقيقتها نتالي حنا، وهي ابنة نورما زكريا خوري، شقيقة الفنانة اللبنانية إليسا، وسرعان ما تم تداولها بشكل مكثف من قبل جمهور إليسا.

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كانت هذه تفاصيل خبر شبهٌ لا يصدّق بين الفنانة اليسا وابنة شقيقتها! شاهد الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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