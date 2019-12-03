خدعة كوريا الشمالية وقمة الناتو.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

فعلى الصعيد السياسي تقرأون: كوريا الشمالية عن الحوار مع أمريكا: لم يكن إلا خدعة، وفي الذكرى الـ70 لتأسيسه.. قادة الناتو يسعون لإنقاذه من "موت سريري"، وعضو بالكونجرس الأمريكي: قمع نظام خامنئي للإيرانيين مستمر، و"دير شبيجل": ثورة سياسية ضد أردوغان ومستقبله على المحك، وصحفيو السودان يطالبون بتطهير الإعلام من فلول الإخوان، ونيويورك تايمز عن حملة القمع الإيرانية: الأسوأ منذ 40 عاما، وواشنطن تدين استخدام القوة المروعة ضد المتظاهرين في العراق، وصحيفة ألمانية: الغضب والكراهية يخيمان على إيران، ولوموند: حزب أردوغان يعرقل مساعي عمدة إسطنبول لمكافحة الفساد.

كما تطالعون أيضا: جانتس يرفض معاهدة مع أمريكا تقيد حركة جيش الاحتلال، ومظاهرة بفرنسا تنديدا بـ"المجازر" بحق محتجي إيران، والجيش الليبي: لن نسمح بعودة الاحتلال العثماني لبلادنا، وبرلمانيون يحمّلون النهضة "الإخوانية" مسؤولية مصرع 26 تونسيا، وواشنطن ترفع الحظر عن مساعدة أمنية بملايين الدولارات للبنان، ومحتجون في مالطا يطالبون بتنحي رئيس الوزراء فورا، ومفاوضات في كولومبيا لإنهاء المظاهرات، وواشنطن تحذر تركيا من عرقلة خطط "الناتو" بشأن بولندا ودول البلطيق، وميركل وماكرون رفضا لقاءه.. نتنياهو يلغي زيارته للندن لأسباب أمنية.

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وفي الاقتصاد تجدون: أزمة صناعة الطائرات.. أمريكا تهدد أوروبا بزيادة الرسوم التجارية، و1.98 تريليون دولار أصول صناديق الاكتتاب العام في الصين، و6 مليارات دولار صادرات العراق من النفط خلال نوفمبر، والذهب يستقر بعد بيانات أمريكية ضعيفة، ولتعزيز التجارة مع الإمارات.. السعودية تختار مصمم منفذ "البطحاء" للشحن، ومصر تنشئ 12 منطقة صناعية باستثمارات 5 مليارات دولار، و268.6 طن ذهب.. قفزة بإنتاج روسيا من المعدن الأصفر.

أما بالنسبة للرياضة: فان ديك يؤكد استحالة التتويج بالكرة الذهبية أمام ميسي.

وفي الفن: أبرز 6 أفلام منتظرة في ديسمبر.. عودة "جومانجي" و"ستار وورز".

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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