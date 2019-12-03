موسكو تطلق مشروع "ميسترال" الروسية 2020

أعلن مصدر صناعي عسكري روسي أن موسكو ستدشن مشروع صنع سفينة مشابهة لحاملة طائرات الهليكوبتر من طراز "ميسترال" الفرنسية العام المقبل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر لم تسمّه، أن مصنع بناء السفن في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم سيبدأ العمل على صنع سفينتين من نوع "ميسترال" خلال عام 2020.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تتم أولا صناعة سفينتين، ثم يمكن أن يتواصل العمل لصنع مزيد من السفن المشابهة لسفينة "ميسترال" الفرنسية.

ويفترض أن تتسلمهما القوات البحرية الروسية في عامي 2025 و2026 وستقدر على حمل 12 إلى 16 طائرة هليكوبتر.

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وكانت روسيا قد عقدت العزم على صنع سفينتين من طراز "ميسترال" في باريس، ووقعت اتفاقية مناسبة مع فرنسا في عام 2011.

غير أن فرنسا ألغت الاتفاقية بعد أن بدأ الغرب فرض عقوبات على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا واستيلائها على القرم في عام 2014.

وعقب ذلك تقدمت مصر بطلب شراء الحاملتين من فرنسا، وفازت بالصفقة فعلا عام 2015.

وتسلمت مصر حاملتي الطائرات "ميسترال" من فرنسا عام 2016، أطلقت على الأولى اسم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، وعلى الثانية اسم خليفته الراحل محمد أنور السادات.

وتستطيع حاملة الطائرات الهجومية "ميسترال" حمل 700 جندي و16 طائرة هليكوبتر و50 عربة مدرعة.