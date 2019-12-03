صدمة أممية بعد مقتل 8 أطفال سوريين في هجوم تركي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن "الصدمة والحزن" إزاء مقتل 8 أطفال سوريين وإصابة 8 آخرين بجروح إثر هجمات شنتها قوات تركية على بلدة تل رفعت شمالي حلب.
وأوضح بيان صادر عن تيد شيبان، المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن جميع الأطفال هم دون سن الخامسة عشرة.
وأشار إلى أنه بهذه الهجمات "يصل عدد الأطفال القتلى في شمال سوريا إلى 34 على الأقل خلال الأسابيع الـ4 الماضية".
وحثت المنظمة أطراف النزاع في سوريا على حماية الأطفال في جميع الأوقات، وشددت على أن "الأطفال ليسوا هدفا، وأن أولئك الذين يقتلون الأطفال عمدا سيتعرضون للمساءلة".
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بمقتل 8 أطفال في قصف شنته القوات التركية وفصائل ما يسمى بـ"الجيش الوطني" المدعوم من أنقرة بالقرب من مدرسة في بلدة تل رفعت.
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