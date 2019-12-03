شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصومال: القوات تقتل ستة من مقاتلي الشباب في جيدو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 قُتل ما لا يقل عن ستة أعضاء من حركة الشباب يوم أمس حول منطقة باردير في منطقة جيدو. أخبر مسؤولو الجيش الوطني الصومالي في باردير الصحفيين أنهم شنوا هجومًا على مواقع الشباب بعد تلقي معلومات من السكان المحليين. كان السكان يميلون إلى القوات بعد أن أجبر المتشددون السكان المحليين على دفع ضرائب عالية. شنت القوات العملية وقتلت ستة مسلحين. تقول التقارير إن الميليشيات أحرقت سيارتين من الجيش الوطني الصومالي أثناء المعركة. كثف الجيش الوطني الصومالي عملياته ضد حركة الشباب لدعم السكان الذين يعيشون في المناطق التي يختبئ بها الشباب في منطقة جيدو.

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