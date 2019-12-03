وداعا للجزيرة.. “تلفزيون الشرق الأوسط“ منصة إخبارية جديدة تنطلق قريبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

كشف استاذ العلوم السياسية الإماراتي عبدالخالق عبدالله، عن استعداد منصة اخبارية للانطلاق بمهنية متناهية قريبا.

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وأكد عبدالله، أن المنصة الإخبارية الجديدة التي ستحمل اسم “تلفزيون الشرق الأوسط“، ستنافس 17 قناة إخبارية في مقدمتها قناة “الجزيرة“ القطرية.

وقال استاذ العلوم السياسية في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر رصدها محرر "الخليج 365": "ولادة منصة اخبارية جديدة باسم تلفزيون الشرق ستنطلق قريبا من #دبي_عاصمة_الاعلام_العربي لتنافس 17قناة اخبارية تخاطب حالياً المشاهد العربي في مقدمتها الجزيرة".

وأضاف: "سألت مديرها ما الجديد الذي ستضيفه هذه المنصة الإخبارية اجاب: مضمون ومحتوى اخباري مختلف وجديد يخاطب مشاهد عربي جديد".