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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وداعا للجزيرة.. “تلفزيون الشرق الأوسط“ منصة إخبارية جديدة تنطلق قريبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
كشف استاذ العلوم السياسية الإماراتي عبدالخالق عبدالله، عن استعداد منصة اخبارية للانطلاق بمهنية متناهية قريبا.
وأكد عبدالله، أن المنصة الإخبارية الجديدة التي ستحمل اسم “تلفزيون الشرق الأوسط“، ستنافس 17 قناة إخبارية في مقدمتها قناة “الجزيرة“ القطرية.
وقال استاذ العلوم السياسية في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر رصدها محرر "الخليج 365": "ولادة منصة اخبارية جديدة باسم تلفزيون الشرق ستنطلق قريبا من #دبي_عاصمة_الاعلام_العربي لتنافس 17قناة اخبارية تخاطب حالياً المشاهد العربي في مقدمتها الجزيرة".
وأضاف: "سألت مديرها ما الجديد الذي ستضيفه هذه المنصة الإخبارية اجاب: مضمون ومحتوى اخباري مختلف وجديد يخاطب مشاهد عربي جديد".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.