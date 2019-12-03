إيران.. مقتل محتجين برصاص الأمن في 8 مدن خلال التظاهرات الأخيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قال التلفزيون الحكومي الإيراني، مساء الاثنين، إن المتظاهرين الذين قُتلوا في 8 مدن على الأقل في موجة الاحتجاجات الأخيرة، تم بإطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن.



وأكد التلفزيون نقلاً عن مسؤولين أمنيين تمت مقابلتهم في تقرير بثه التلفزيون، إنه ”جرى إطلاق النار على المتظاهرين في 8 مدن على الأقل، خصوصاً في مدينة ماهشهر (معشور) التابعة لمحافظة خوزستان العربية جنوب إيران”.

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ووصف المسؤولون الإيرانيون القتلى بأنهم ”محرضون“، كما اتهموهم ”بحمل سلاح ناري“ خلال المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنظام على خلفية رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذكر التلفزيون في تقرير له أن عددًا من المتظاهرين قُتلوا في مدينة ”صدرا“ التابعة لمحافظة شيراز جنوب إيران من خلال إطلاق النار الحي من قبل رجال الأمن.

وتابع أن ”عددًا من المتظاهرين تعرضوا لإطلاق نار في مدينة سيرجان التابعة لمحافظة كرمان جنوب البلاد، من قبل قوات الأمن“، مشيرًا إلى أن ”إطلاق النار على المتظاهرين جرى في العديد من مقاطعات طهران ومنها (قدس، شهريار، وملارد)، كما تم إطلاق النار على المتظاهرين في محافظة البرز شمال إيران“.

وزعم التقرير الذي بثه التلفزيون الحكومي أن ”عدداً من المحتجين لقوا حتفهم في عمليات إطلاق نار مشتبه بها“، كما أكد التلفزيون الإيراني في تقريره الهجوم على متظاهرين في معشور، لكنه قال أيضاً ”إن المتظاهرين كانوا مسلحين“.

كما ادعى قائد قوات الشرطة في مدينة معشور، رضا بابي، أن ”مجموعات مناهضة للثورة الإيرانية كانت تختبئ بين المتظاهرين، وقامت بإطلاق النار على قوات الأمن“.