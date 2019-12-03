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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن ترفع الحظر عن مساعدات عسكرية للبنان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
رفعت الإدارة الأمريكية الحظر عن مساعدات عسكرية إلى لبنان بقيمة 105 ملايين دولار، وذلك بعد تعليقها منذ حوالي شهر دون ذكر أسباب محددة.
وكان مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، أعلن تعليق تلك المساعدات، على الرغم من موافقة الكونغرس عليها بالإضافة إلى دعم قوي من الخارجية الأمريكية والبنتاغون ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.
ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن مسؤولين وخبراء للأمن القومي القول إن المساعدات التي تغطي تكلفة المعدات العسكرية الأمريكية الصنع المقدمة للجيش اللبناني "كانت ضرورية للرد على إيران والحفاظ على الاستقرار في البلاد".
وأوضح ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى أن المراجعة كانت تسير في طريقها "من خلال العملية البيروقراطية".
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