إصابة جنديَين جراء الانفجار الذي وقع في وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا

أعلن رئيس شرطة جاكرتا غاتوت ادي، "إصابة جنديَين بجروح نتيجة انفجار في موقع النصب التذكاري الوطني في قلب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بسبب قنبلة دخانية".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى "أنّنا نجري تحقيقًا لكي نفهم كيف وُجِدت القنبلة في المكان"، موضحًا أنّه "لا يوجد ما قد يشير إلى حصول هجوم".
وتوجد ثكنة عسكرية في موقع النصب التذكاري.
وكانت قد واجهت إندونيسيا تمرّدًا إسلاميًّا منذ مدّة طويلة وتعرّضت لهجمات متكرّرة. وأمَر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في تشرين الأول الماضي بتعزيز الأمن، بعدما طعن مسلحان من مجموعة إرهابية، وزير الأمن الّذي نجا، بينما تمّ توقيف عشرات المشتبه بهم.
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