مندوب إيران لدى المنظمات الدولية بفيينا: لاستمرار النهج الحيادي لوكالة الطاقة الذرية

شدّد مندوب ​إيران​ الدائم لدى المنظمات الدولية في ​فيينا​، غريب ابادي، على أنّه "ينبغي أن لا يتمّ عرقلة الاستخدام السلمي للطاقة النووية بواسطة إجراءات قسريّة أحاديّة وغير قانونيّة، كما يتعيّن أن لا يكون ذلك مرهونًا بأيّ شروط مسبقة إعتباطيّة وغير مبرّرة من جانب الدول الأُخرى".

ونوّه خلال اجتماع في فيينا لحسم تعيين المدير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، في تولّي هذه المسؤوليّة رسميًّا، بـ"مكانة ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ الهامّة للغاية لدى بلادنا". وركّز على أنّ "إيران بوصفها واحدة من الدول النامية وفي ضوء نشاطاتها وبرامجها النووية الملحوظة، لطالما أكّدت الدور البارز الّذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سياق توفير الطاقات وذلك انطلاقا من احتياجاتها وأولويّاتها".

وأكّد ابادي أنّ "إيران شريكة هامّة لهذه الوكالة الدولية، وبما يستدعي الحفاظ على العلاقات البنّاءة القائمة بين الجانبين"، مشيرًا إلى أنّ "ذلك ينبغي أن يتحقّق في إطار نهج مستقل ومهني وحيادي".