إلغاء أكثر من 3000 رحلة في شمال شرق الولايات المتحدة بسبب الثلوج

تسببت ​عاصفة ثلجية​ تضرب شمال شرق ​الولايات المتحدة​ بإلغاء اكثر من 3000 رحلة وتأخير ما يقرب من 13 الف مسافر حتى الآن.

وذكرت شبكة "ان بي سي" الاعلامية انه تم الغاء 124 رحلة في مطار "​بوسطن​ لوغان" الدولي الى جانب الغاء 119 رحلة في مطار "نيوارك ليبرتي الدولي" في نيو جيرسي.

واوضحت ان مطار فيلادلفيا الدولي شهد الغاء 69 رحلة بينما الغى ​مطار لاغوارديا​ في ​نيويورك​ 31 رحلة.

وفي مطار "بوفالو نياجرا" الدولي في نيويورك تسببت ​الثلوج​ في حادث لطائرة تابعة لشركة "دلتا إنديفور" الجوية لكنه لم يتم الابلاغ عن أي إصابات ومع استمرار سوء الاحوال الجوية تم الغاء 25 رحلة في ذات المطار.

يذكر ان العواصف الثلجية التي تتعرض لها الولايات المتحدة حاليا تسببت بمقتل سبعة اشخاص على الاقل في حوادث متفرقة في جميع انحاء البلاد.

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