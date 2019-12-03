المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نأمل في تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، لمناسبة انتهاء مهمّة مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ​فيدريكا موغريني​ وبدء مهمة المسؤول الجديد، إلى "أنّنا إذ نُقدّر المواقف المعقولة والمتوازنة لموغريني في التعاطي مع إيران، ونهنئ لمناسبة بدء مهمة جوسب بورل، نأمل بأن نشهد تطوير علاقاتنا مع ​الاتحاد الأوروبي​ وترسيخ التعدديّة وسيادة القانون على الصعيد الدولي".

يُذكر أنّ وزير الخارجية الإسبانية السابق جوسب بورل تولّى رسميًّا يوم الأحد، مسؤوليّة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وكانت قد تولّت موغريني منذ عام 2014 ولفترة 5 أعوام، مسؤوليّة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الّتي يُطلق عليها رسميًّا اسم المفوضية العليا للسياسة الخارجيّة والأمنيّة للاتحاد الأوروبي.