دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، "حلف شمال الأطلسي" (الناتو)، إلى "تحديث نفسه في ظلّ التهديدات الّتي تواجهه"، موضحًا أنّ "على حلف "الناتو" تقوية نفسه أكثر في مواجهة التهديدات، حتّى لا تضطر الدول الأعضاء للبحث عن بدائل".
وشدّد في مؤتمر صحافي عقده قبيل توجّهه إلى العاصمة البريطانية لندن، لحضور قمة زعماء دول "الناتو"، على أنّ "تركيا هي البلد الوحيد الّذي قاتل تنظيم "داعش" الإرهابي وجهًا لوجه وهزمته في سوريا"، مركّزًا على أنّ "أعضاء "الناتو" ملزمون بإجراء تغيير يتيح اتخاذ مواقف صارمة تجاه التنظيمات الإرهابية كافّة".
ولفت اردوغان، إلى أنّ "في حال لم يصنّف حلفاؤنا في "الناتو" منظمة نحاربها على أنّها إرهابية، فسنواجه أي خطوات يمكن أن تُتخذ هناك في قمة الناتو".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان دعا الناتو لتحديث نفسه: نحن البلد الوحيد الذي قاتل داعش وجها لوجه وهزمه بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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