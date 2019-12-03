الأمم المتحدة تتوقع بأن يكون العقد الجاري الأشد حرارة في التاريخ

توقعت ​الأمم المتحدة​ بأن يكون العقد الجاري الأشد حرارة في التاريخ، وذلك في تقييم سنوي بشأن كيفية تجاوز سرعة ​التغير المناخي​ قدرة البشرية على التكيّف معه.

وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ​درجات الحرارة​ العالمية كانت هذا العام، حتى الآن، أعلى بـ1,1 درجة مئوية من معدل عصر ما قبل ​الثورة​ الصناعية، ما يضع 2019 على المسار لتكون بين السنوات الثلاث الأشد حرارة التي تم تسجيلها في التاريخ.