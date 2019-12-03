القضاء الإيراني: لا صحة لحصيلة ضحايا الاضطرابات الصادرة عن مجموعات معادية

نفى المتحدث باسم ​السلطة​ القضائية في ​ايران​ غلام حسين اسماعيلي حصيلة ​ضحايا​ الاضطرابات في البلاد، مؤكدا انها "صادرة عن مجموعات معادية". وأكد اسماعيلي"الأرقام والأعداد التي صدرت عن مجموعات معادية هي محض أكاذيب وتختلف الإحصائيات بشكل جدّي عمّا أعلنوه". من جهة اخرى كشف اسماعيلي، انه تم ادانة ​الولايات المتحدة​ بدفع تعويضات بقيمة 130 مليار ​دولار​ في 360 قضية تم البت بها في المحاكم الايرانية.

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