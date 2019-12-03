وزير الاقتصاد الفرنسي تعهّد برد قوي على العقوبات الأميركية

تعهّد وزير ​الاقتصاد​ الفرنسي رونو لومير برد قوي على ​العقوبات الأميركية​، مشيرا الى ان " التهديد الأمبركي بفرض ضرائب على المنتجات الفرنسية غير مقبول".

واشار مكتب الممثل التجاري الأميركي، في وقت سابق الى ان "​فرنسا​ تتبع سياسات تمييزية ضد الشركات الأميركية الرقمية، وعلى ضوء هذه الخطوة قد تفرض ​الولايات المتحدة​ رسومًا بنسبة تصل إلى 100 بالمئة على السلع الفرنسية تصل قيمتها إلى 2.4 مليار ​دولار​".