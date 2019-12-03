تعهّد وزير الاقتصاد الفرنسي رونو لومير برد قوي على العقوبات الأميركية، مشيرا الى ان " التهديد الأمبركي بفرض ضرائب على المنتجات الفرنسية غير مقبول".
واشار مكتب الممثل التجاري الأميركي، في وقت سابق الى ان "فرنسا تتبع سياسات تمييزية ضد الشركات الأميركية الرقمية، وعلى ضوء هذه الخطوة قد تفرض الولايات المتحدة رسومًا بنسبة تصل إلى 100 بالمئة على السلع الفرنسية تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاقتصاد الفرنسي تعهّد برد قوي على العقوبات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.