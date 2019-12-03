القاضي ابراهيم ادعى على 3 اشخاص بجرم بيع وتركيب إنترنت غير شرعي

ادعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على ثلاثة أشخاص بجرم بيع وتركيب إنترنت غير شرعي في محلة قناة باكيش، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في ​بيروت​ جورج رزق.

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