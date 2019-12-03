المركز الانطاكي الارثوذكسي للاعلام يشرح معاني عيد القدّيسة بربارة وأهميّته

عشيّة الاحتفال بعيد القدّيسة بربارة لدى الطوائف المسيحية وزّع المركز الانطاكي الارثوذكسي للاعلام فيلما قصيرا يشرح بشكل مقتضب معاني العيد وأهميّته في الكنيسة، لا سيّما أن الأسواق اللبنانية أصبحت مليئة بالأقنعة الّتي ابتعدت عن معاني العيد الأساسية وجوهره الأصلي.
ويأتي هذا الفيلم لتصويب بعض الأخطاء الّتي تحصل خلال ممارسة بعض الشعائر البعيدة عن روحانية المسيحية، مشددا على أن عيد البربارة هو فعلياً عيد القديسة بربارة التي استشهدت من أجل الربّ يسوع بعد أن كرست حياتها له، وداعياً الى قراءة سيرة حياة القديسة بتمعّن والصلاة معها والتذوق من سيرتها أطايب الملكوت.
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