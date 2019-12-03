إخماد حريق سياراتين مركونتين داخل مرآب كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في الفنار

أخمد عناصر من ​الدفاع المدني​ حريقاََ اتى على سيارتين مركونتين داخل مرآب كلية العلوم في ​الجامعة اللبنانية​ في الفنار-المتن.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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