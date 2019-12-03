بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب كنعان

بدأت جلسة ​لجنة المال والموازنة​ برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور الوزر اء ريا أبو الحسن والياس بو صعب لبحث واقرار اعتمادات ​وزارة الداخلية والبلديات​ بإداراتها ومؤسساتها كافة و​وزارة الدفاع الوطني​.

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