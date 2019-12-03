قيومجيان: سنرسل خلال أسبوع العقود إلى وزارة المال لصرف مستحقات ذوي الاحتياجات الخاصة

أكّد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​ريشار قيومجيان​، أنّ "أولويّة أولويّاتي هي وضع ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّه "حصل تأخير بدفع مستحقات ذوي الاحتياجات الخاصة للعام 2019، وتأخّرت العقود لأسباب عدّة، منها ​الموازنة​ وإعداد الجداول وإدخالها إلى ​ديوان المحاسبة​"، ولافتًا إلى "أنّنا في ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ سنُرسل خلال أسبوع العقود إلى ​وزارة المالية​، لصرف المستحقات".

وتنظّم "مؤسسة سيزوبيل" مع مؤسسات كسروان والمتن كافّة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، اعتصامًا في الصرح البطريركي في بكركي.

كما هناك تجمّع للجمعيات العامة في منطقة صيدا، أمام جمعية دار رعاية اليتيم، واعتصام تحذيري لـ"الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة" و"مؤسسة الهادي"، للمطالبة بحقوق ذوي الحاجات الخاصة، بالتزامن مع "اليوم العالمي للأشخاص المعوقين"، أمام "مؤسسة الهادي" على طريق المطار.