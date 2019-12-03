أكّدت عضو "كتلة المستقبل" النائبة رولا الطبش جارودي، أنّ "كرامة الإنسان المتأصّلة وما يترتّب عليها من مساواة وحقوق لجميع البشر دون استثناء، هي أساس للحريّة والعدالة إضافةً للسلام".
وركّزت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من هنا، واجبنا العمل بكلّ جديّة على إتمام دمج ذوي الاحتياجات في مجتمعهم، فلا يكفي تفهّمهم بل تعاضدنا معهم يُحتّم علينا التعامل معهم كقيمة مضافة للمجتمع".
كانت هذه تفاصيل خبر الطبش: للعمل على إتمام دمج ذوي الاحتياجات بمجتمعهم والتعامل معهم كقيمة مضافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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