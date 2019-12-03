محمد نصرالله: لصرف السلفة المخصصة للمؤسسات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير النائب ​محمد نصرالله​، خلال مشاركته في اعتصام تحذيري لـ"الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة" و"​مؤسسة الهادي​"، للمطالبة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتزامن مع "اليوم العالمي للأشخاص المعوقين"، أمام "مؤسسة الهادي" على ​طريق المطار​، إلى أنّه "لا يمكن معالجة عدد كبير من الاحتياجات الخاصة داخل المنازل، نظرًا لصعوبتها، ما يهدّد العلائات جميعًا بخطر المشاكل الاجتماعيّة والرعائيّة".

وأكّد "أنّنا نتضامن مع هذه الشرائح الاجتماعيّة والعائلات جميعًا"، داعيًا المعنيّين إلى "الاستعجال بصرف السلفة الّتي يُفترض أن تصل إلى هذه المؤسسات الّتي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، لتقم بدورها في رعاية الناس". وتمنّى على المجتمع الأهلي من المقتدرين "مدّ يد الدعم والعون، للتمكّن هذه المؤسسات من تأدية راسلتها على ما يرام".

وأعرب نصرالله عن أمله أن "نكون مجتمعًا متكافلًا متضامنًا، لتجاوز المحنة الّتي نحن فيها، إذ نخشى كثيرًا أن تغلق أبواب هذه المؤسسات أمام الحالات الّتي ترعاها؛ فهذا أمر سيء وسلبي".