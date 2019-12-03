قوى الأمن: توقيف مطلوب للقضاء بموجب 16 مذكرة عدلية

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن​ الداخلي انه في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء بجرائم تجارة وترويج المخدرات، ومن خلال المتابعة الدقيقة، التي استمرّت لفترة طويلة، لمراقبة ورصد أحد أخطر المطلوبين، ويدعى: _أ. ش. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني) المتواري عن الأنظار، ويتنقّل بحذر شديد.

​الساعة​ الواحدة من فجر 26/11/2019، وبعد أن توافرت معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ عن إمكانية قدومه الى أحد المنتجعات السياحية في ​محافظة جبل لبنان​، جرى نصب كمين محكم له، وذلك بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​، فتم توقيفه قبل دخوله المكان المقصود.

وتبين انه مطلوب للقضاء بموجب /16/ مذكرة عدلية بجرائم تجارة و ترويج مخدرات و نقل أسلحة و معاملة عناصر قوى الامن بالشدّة. كما تبين انه يستخدم بطاقة هوية شقيقه أثناء تنقلاته.

بالتحقيق معه، اعترف بأنه يعمل _منذ مدّة طويلة_ ضمن إحدى شبكات ترويج المخدرات. التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص.