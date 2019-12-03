الموسوي بإعتصام على طريق المطار لذوي الاحتياجات الخاصة: للاستعجال الفوري بصرف مستحقاتهم

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ في ​اعتصام​ لمؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة على ​طريق المطار​، الى ان ذوي الاحتياجات الخاصة يجب ان يكونوا على اعلى مستويات المسؤولية، والصرخة الى كل المعنيين، وموضوع سلفة الـ60 بالمئة على الفواتير يجب ان تنفذ اليوم قبل الغد فالمؤسسات مهددة بالتوقف اذا لم يكن هناك تحرك مسؤول، ونحن نتحدث عن الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة ويجب ان تقوم الوزارة بواجباتها كاملة في هذا المجال.

واكد الموسوي ان خدمة الانسان في البلد اهم من اي استحقاق خارجي، حينها تعبر عن انسانيتك. ودعا الموسوي الى الاستعجال الفوري بالصرف.