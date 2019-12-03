برلمانى: مبادرة الرئيس للفشل الكلوى تقضى على معاناة المرضى من قوائم الانتظار

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ووأضاف مشهور، أن قرار الرئيس بتوفير وحدات الغسيل الكلوي يخفف الكثير من الأعباء المادية والاجتماعية، ويسهل الانتظام في جلسات الغسيل الكلوي، مما يقي المريض من مضاعفات عديدة ناتجة عن عدم الانتظام وتضع حلا جذريًا للقضاء على قوائم الانتظار الطويلة التي كانت تتسبب في معاناة الأسرة المصرية.
وتابع مشهور، أن مريض الفشل الكلوي الواحد يحتاج ما يقارب نحو 576 ساعة سنويًا على أجهزة الغسيل ما يشكل عبئًا ماديًا على المريض، وقد قدرت منظمة الصحة العالمية تكاليف علاج الفشل الكلوي والزراعة في العالم بنحو تريليون دولار أمريكي خلال العقد المقبل، مشيرًا إلى أن المبادرة بمثابة طوق النجاة للمرضى، فوفقًا للجمعية المصرية للكلى، فإن 25%من مرضى الفشل الكلوي في مصر يموتون سنويًا، في حين لا تتجاوز النسبة العالمية للوفاة بهذا المرض 10%.
ولفت أن الارتقاء بالخدمة المقدمة للمرضى يتطلب توفر عدد كاف من الممرضين، وكذلك تطوير الإدارة وزيادة عدد ساعات العمل على الغسيل الكلوي في اليوم الواحد ليستوعب عدد المرضى المترددين على المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة عدد وحدات الغسيل الكلوى بالمحافظات المختلفة.
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