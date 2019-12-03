شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مبادرة الرئيس للفشل الكلوى تقضى على معاناة المرضى من قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية مبادرة الفشل الكلوى والتى أطلقها الرئيس السيسي مستهدفة إحلال وتجديد جميع الأجهزة والمعدات الخاصة بمراكز علاج مرضى الفشل الكلوي بتكلفة 18 مليون دولار، موضحا أنها تعد استكمالا لمبادرات الرئيس للحفاظ على صحة المصريين بداية من القضاء على قوائم الانتظار وعلاج فيرس سي من خلال مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية وصولا إلى مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات.

ووأضاف مشهور، أن قرار الرئيس بتوفير وحدات الغسيل الكلوي يخفف الكثير من الأعباء المادية والاجتماعية، ويسهل الانتظام في جلسات الغسيل الكلوي، مما يقي المريض من مضاعفات عديدة ناتجة عن عدم الانتظام وتضع حلا جذريًا للقضاء على قوائم الانتظار الطويلة التي كانت تتسبب في معاناة الأسرة المصرية.

وتابع مشهور، أن مريض الفشل الكلوي الواحد يحتاج ما يقارب نحو 576 ساعة سنويًا على أجهزة الغسيل ما يشكل عبئًا ماديًا على المريض، وقد قدرت منظمة الصحة العالمية تكاليف علاج الفشل الكلوي والزراعة في العالم بنحو تريليون دولار أمريكي خلال العقد المقبل، مشيرًا إلى أن المبادرة بمثابة طوق النجاة للمرضى، فوفقًا للجمعية المصرية للكلى، فإن 25%من ‏مرضى الفشل الكلوي في مصر يموتون سنويًا، في حين لا تتجاوز النسبة العالمية للوفاة بهذا المرض 10%‏.

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ولفت أن الارتقاء بالخدمة المقدمة للمرضى يتطلب توفر عدد كاف من الممرضين، وكذلك تطوير الإدارة وزيادة عدد ساعات العمل على الغسيل الكلوي في اليوم الواحد ليستوعب عدد المرضى المترددين على المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة عدد وحدات الغسيل الكلوى بالمحافظات المختلفة.