شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تناقش اليوم 13 طلب إحاطة عن مشكلات كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، 3 اجتماعات اليوم الثلاثاء، تناقش خلالها 13 طلب إحاطة متعلقة بمشكلات محافظة كفر الشيخ.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماعات، طلبات إحاطة بشأن سرعة تشغيل سيارات سرفيس داخل مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وسرعة تشغيل خط سيارات سرفيس من مساكن بنك الإسكان بجوار المزرعة السكنية إلي داخل مدينة فوه، وبشأن تعدى المواطنين علي مدخل مدينة دسوق، وبشأن عدم استكمال موقف الأتوبيس الجديد وموقف القاهرة بمدينة كفر الشيخ.

كما تناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن عدم الاستفادة من وحدة محطة الرصف بكفر الشيخ وعدم التصرف في المعدات والبنية التحتية لها، وبشأن قلة المخصصات المالية في الخطة الاستثمارية الخاصة بمركز ومدينة سيدي سالم، مما تسبب فى قلة الخدمات من رصف الطرق وتجميل الميادين وإنارة الشوارع وصيانة المعدات.

كما تتناول اجتماعات اللجنة مناقشة طلبات إحاطة بشأن إيرادات صندوق الخدمات بمحافظة كفر الشيخ وحجم المصروفات الفعلية، وبشأن عدم قيام وزارة الزراعة بتخصيص 10 أفدنة من أرض قطاع الإنتاج بكفر الشيخ لإقامة مصنع تدوير المخلفات، وبشأن انهيار البنية التحتية بمحافظة كفر الشيخ بوجه عام، ومركزى بيلة والحامول بوجه خاص.