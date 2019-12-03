أردوغان يتحدى: ماضون في الاتفاق مع ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ):

تحدث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الثلاثاء، عن التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا مع ليبيا بشأن التعاون العسكري وترسيم الحدود في البحر المتوسط، قال أردوغان :"نؤكد أن الاتفاق المبرم مع ليبيا حق سيادي لتركيا وليبيا ولن نناقش هذا الحق مع أحد".

قال أردوغان إن بلاده ستسير في تنفيذ الاتفاق مع ليبيا ولن تؤثر عليها مواقف فرنسا واليونان ومصر.

حث أردوغان حلف شمال الأطلسي (ناتو) على تحديث نفسه. ونقلت وسائل إعلام تركية عنه القول، قبل التوجه لبريطانيا للمشاركة في قمة زعماء دول الحلف، :"التهديدات التي تواجهنا اليوم تفرض على حلف الناتو تحديث نفسه".

Advertisements

وقال :"على حلف الناتو تقوية نفسه أكثر في مواجهة التهديدات، حتى لا تضطر الدول الأعضاء للبحث عن بدائل".

ولفت إلى أن بلاده عضو لا يمكن التخلي عنه في الحلف وأنها من أكثر الدول التي قدمت دعما له، مشيرا إلى أن أنقرة تتوقع تضامنا من الناتو معها "في كفاحها ضد الإرهاب".

وحذر من أن "البعض يحاول بنية سيئة أن يقلل أهمية عضويتنا في الناتو".

وتطرق إلى أنه يعتزم لقاء قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا لبحث التطورات في سوريا.