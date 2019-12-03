محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.22%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 13508 نقاط. كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%. Advertisements وأعلنت البورصة المصرية، أمس الأول، بدء تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "شورت سيلينج". ويقوم نظام بيع الأوراق المالية المقترضة الذي تستهدفه البورصة المصرية على اقتراض المستثمر الأسهم وبيعها فيما بعد بالسوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ. وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أغلق على تراجع حاد خلال جلسة أمس الاثنين بنسبة 1.8%، مدفوعا بمبيعات أجنبية وعربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تراجعها الحاد أمس.. البورصة تواصل الهبوط مع بداية تعاملات الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.