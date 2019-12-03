اليوم.. انطلاق معسكر تقييم الفرق الكشفية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لجنة التقييم للفرق الكشفية على مستوى الجمهورية بالمعسكر الكشفي بمديرية التربية والتعليم.

وتشكلت اللجنة بعضوية كل من الدكتور شريف فتحي مدير الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية، ومحمد عبد الحي عضو لجنة تقييم الكشافة، ووائل سميح عضو لجنة تقييم الكشافة، ومسؤول الكشافة المركزي بمديرية تعليم جنوب سيناء، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التقييم اليوم.

وأكد محمد عقل وكيل الوزارة، أن العمل الكشفي يقدم مستوى عالٍ من الإحساس بالمسؤولية لدى الطلاب، كما يقدم مبادرات إيجابية للمجتمع، إضافة لتكوين الشخصية الفعالة والمسؤولة تجاه تنمية المجتمع، ويحولهم إلى قادة للتغيير الإيجابي.