في المغرب أيضًا / 8 قتلى و42 مصابًا في إنقلاب حافلة

وكالات- لقي 8 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 42 آخرون في إنقلاب حافلة لنقل الركاب أمس، الأحد 1 ديسمبر 2019، بقرية باب مروزقة التابعة لإقليم تازة شمال شرق المغرب، حسب الإعلام الرسمي.

وقالت وكالة "المغرب العربي" للأنباء نقلا عن مصادر من السلطات المحلية، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي "إبن باجة" لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.

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وعرفت حوادث السير بالمغرب إرتفاعا في عدد القتلى بنسبة ناهزت 10 في المائة في الأشهر الأولى من العام الحالي بما مجموعه 1357 قتيلا (بزيادة 96 قتيلا مقارنة بسنة 2018).