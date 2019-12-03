فرنسا / تحطم طائرة هليكوبتر قرب مرسيليا ومقتل ثلاثة أشخاص

وكالات - قالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم، الإثنين 2 ديسمبر 2019، إن ثلاثة من رجال الإنقاذ لقوا حتفهم بعد تحطم طائرتهم الهليكوبتر قرب مرسيليا في جنوب البلاد بينما كانوا في طريقهم لمساعدة أشخاص حاصرتهم أمطار غزيرة.
وذكرت الوزارة أن الحادث وقع الليلة الماضية، وأضافت أن التحقيق جار للوقوف على سبب الحادث.
وتعرض ساحل فرنسا المطل على البحر المتوسط لأمطار غزيرة الأسبوع الماضي مما أدى إلى تعطيل وسائل النقل بشكل كبير.
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